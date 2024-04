Gympass anuncia mudança de nome para ser conhecido como app de bem-estar

O Gympass vai se chamar Wellhub a partir do mês que vem. A empresa investiu em uma mudança de nome e de posicionamento para se colocar como uma plataforma de bem-estar e não apenas uma empresa que vende entradas em academia, segundo Priscila Siqueira, CEO do Wellhub no Brasil, em entrevista ao UOL.

Mudança de nome

A mudança do nome pretende comunicar melhor os serviços vendidos pela empresa. Hoje, a plataforma oferece entradas em academias, como o próprio nome diz, mas também oferece outras funcionalidades com foco em saúde mental e nutrição, por exemplo.

Essa mudança basicamente é para nós entregarmos com o nome aquilo que a gente já oferece e cada dia mais mostrar o nosso comprometimento com os nossos clientes nessa questão do crescimento e da evolução para o bem-estar como um todo.

Priscila Siqueira, CEO do Wellhub no Brasil

A marca não divulga o valor investido na mudança de nome e de posicionamento. Siqueira conta que quando se encontrava com clientes para oferecer os serviços do Gympass, precisava explicar que a empresa oferecia outros serviços além dos passes de academia. "Sempre que chegávamos nos clientes explicávamos que somos mais do que uma plataforma de academia. Vamos colocar um nome que reflita o que a gente entrega", afirma a executiva.

Hoje a empresa tem 55 mil parceiros nas áreas de fitness, mindfulness, terapia, nutrição e sono. Até o final de fevereiro, a companhia tinha 2,7 milhões de assinantes, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, com 15 mil clientes corporativos.

O foco da empresa é atingir as pessoas que não têm o hábito de fazer atividades físicas ou se preocupar com o bem-estar. O maior desafio será comunicar o novo nome e fazer ele "pegar", mas Siqueira diz que estão "animados" com a novidade. A mudança aos usuários nos aplicativos será feita a partir do dia 6 de maio.

Fizemos uma pesquisa muito ampla antes, todos gostaram da novidade. De qualquer forma, mudar o nome não é uma coisa tão trivial, dado que Gympass é uma marca muito forte. Nosso cuidado é para que isso seja feito de forma transparente e que deixe todo nosso ecossistema [de parceiros] confortável.

Priscila Siqueira, CEO do Wellhub

O que muda

Hoje a empresa já oferece diversos serviços além do acesso a academias. Na nova plataforma, haverá opções para atividades físicas, mindfulness, terapia, nutrição e qualidade do sono. Uma das novidades é a inserção de um "wellness coach", uma pessoa responsável por ajudar o usuário a entender o que ele precisa fazer para atingir seus objetivos.

O aplicativo será modificado para deixar a navegação mais intuitiva. Haverá um serviço de "gamificação" para as empresas, chamado de Wellhub Challenges. As companhias vão poder criar desafios em grupo e monitorar o avanço dos participantes. A previsão é de que o Wellhub Challenges esteja disponível no segundo semestre de 2024.

Não haverá mudança nos preços aos usuários do Wellhub. Hoje há um plano gratuito, que dá acesso a 10 aplicativos de bem-estar e treinos online ao vivo. Os planos pagos começam em R$ 29,90 oferecendo acesso a aplicativos e algumas academias conveniadas. O plano mais caro custa R$ 679,90 por mês, com acesso a mais de 25.600 academias, aplicativos e outros recursos.

Até 2020, a empresa focava apenas no acesso às academias. Com a pandemia, os espaços ficaram fechados e a empresa precisou se reinventar para continuar operando. Foi então que a companhia decidiu se tornar uma plataforma de bem-estar, para continuar sendo relevante mesmo nos momentos de isolamento social.

Em 2020, a empresa demitiu 20% de seus funcionários. No mesmo ano, começou a aceitar a entrada de pequenas e médias empresas como clientes.

Competição no mercado

O Wellhub afirma que é o líder do segmento de bem-estar. Algumas plataformas que concorrem com a marca são Zenklub, em bem-estar, e o TotalPass, no acesso às academias.

Continuamos liderando o mercado de bem-estar. Lideramos esse mercado, porque falamos que cada vez mais o Wellhub conecta com tudo o que fazemos. Ninguém tem uma solução bem completa como nós temos, com fitness, mindfullness etc.

Priscila Siqueira, CEO do Wellhub no Brasil

Em 2022, o Gympass fez um acordo com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A empresa era investigada se estaria abusando de sua posição de dominante no mercado, principalmente pela inclusão de cláusulas de exclusividade com academias da plataforma. Outras cláusulas investigadas se referiam ao Gympass controlar o preço mínimo praticado pelas plataformas cadastradas, balizando os preços praticados no segmento em território nacional, segundo o Cade.

O acordo prevê regras para as cláusulas de exclusividade.

As cláusulas de exclusividade da Gympass com as academias ficam limitadas a uma meta de aumento do volume de frequentadores associados a Gympass nas academias parceiras e, no máximo, a 20% da sua base de academias em municípios ou zonas de municípios.

Cade, em nota

Na época, o cofundador da empresa João Barbosa comemorou o acordo. O executivo disse que a decisão permitia a empresa continuar investimento no "crescimento e desenvolvimento da indústria fitness".