Ford adia produção de picapes e SUVs elétricos na América do Norte

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Ford informou nesta quinta-feira que adiou lançamentos d veículos elétricos no Canadá e de sua picape elétrica de próxima geração nos Estados Unidos, uma vez que a desaceleração da demanda global por veículos elétricos força as montadoras a revisar seus planos de produção.

A Ford disse separadamente que está aumentando a oferta de veículos híbridos e que, até 2030, espera ter powertrains híbridos em toda a sua linha de veículos movidos a gasolina.

"Estamos comprometidos com a expansão de um negócio de veículos elétricos lucrativo, usando o capital com sabedoria e trazendo ao mercado os veículos a combustão, híbridos e totalmente elétricos certos no momento certo", disse o presidente-executivo da Ford, Jim Farley.

A Ford, que teve prejuízo de quase 4,7 bilhões de dólares na área de veículos elétricos em 2023, disse em fevereiro que a próxima geração desses modelos será lançada "somente quando puder ser lucrativa".

A montadora disse que adiará de 2025 para 2027 o lançamento de um novo SUV elétrico a ser montado no complexo da empresa no Canadá, a fim de "permitir que o mercado consumidor de veículos elétricos se desenvolva ainda mais e permita que a Ford aproveite a tecnologia de bateria emergente".

Separadamente, a Ford disse que adiará as entregas de uma caminhonete elétrica que será produzida em uma nova fábrica nos Estados Unidos até 2026. A empresa disse no ano passado que planejava iniciar a produção no final de 2025 e montar até 500 mil caminhonetes por ano na fábrica.

A Ford planeja iniciar as entregas da nova picape aos clientes em 2026 e aumentar gradualmente a produção para ajudar a garantir a qualidade.

O diretor financeiro da Ford, John Lawler, disse aos investidores no ano passado que a montadora adiaria parte dos planos de investimento de vários bilhões de dólares em novos veículos elétricos e capacidade de produção de baterias.