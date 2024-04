Finlândia prorroga fechamento de fronteira com Rússia

ROMA, 4 ABR (ANSA) - O governo da Finlândia anunciou nesta quarta-feira (4) que vai prorrogar por tempo indeterminado o fechamento total de sua fronteira com a Rússia para o tráfego de pessoas.

De acordo com a ministra do Interior do país, Mari Rantanen, a melhora das condições climáticas na região em virtude da chegada da primavera poderá fazer Moscou voltar a usar a migração em massa de refugiados como arma contra Helsinque.

Em um comunicado, as autoridades da nação escandinava apontaram que a ordem pode ser uma "situação de longo prazo". O governo local também bloqueou o acesso marítimo de embarcações russas em três portos.

Diversos países que fazem fronteira com a Rússia, como a Polônia, denunciaram Moscou e Belarus de adotarem essa prática para responder as sanções impostas pela União Europeia.

A Finlândia fechou as suas fronteiras com a Rússia pela primeira vez no final do ano passado, após o número de migrantes que chegaram no país ter crescido exponencialmente. (ANSA).

