Condenado por importunação sexual, Fernando Cury vai se filiar ao PSDB

Do UOL, em São Paulo

O PSDB vai filiar o ex-deputado estadual Fernando Cury (sem partido), condenado por importunação sexual contra a ex-deputada Isa Penna (PCdoB).

O que aconteceu

Evento de filiação está marcado para o próximo sábado (6), em Itatinga (SP). O anúncio do ingresso no PSDB foi publicado nas redes sociais do ex-deputado.

Cury é pré-candidato a prefeito da cidade. O UOL tenta contato com o diretório estadual do PSDB.

Cury foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão

A condenação foi em dezembro do ano passado. O ex-deputado, porém, foi liberado após a substituição da punição pelo pagamento de 20 salários mínimos a serem destinados a entidades públicas ou privadas em prol social. Ele também teve que se comprometer à prestação de serviços à comunidade.

Cury tocou Isa Penna por trás, na altura dos seios. O episódio ocorreu durante uma sessão da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em 2020. Nas imagens, transmitidas pela Casa, é possível ver Cury se aproximando por trás, colocando mãos na lateral do corpo dela, na altura dos seios.

Quase um ano após o assédio, Cury foi expulso do Cidadania. A decisão foi aprovada por 27 votos a 3. O ex-deputado tentou reeleição pelo União Brasil, mas não conseguiu.