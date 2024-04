Dólar sobe a R$ 5,05 com dados da Europa e dos EUA; Bolsa fica estável

Do UOL, em São Paulo

O dólar subiu 0,19% e terminou o dia vendido a R$ 5,05, fechando acima de R$ 5 pela quinta sessão seguida. A moeda americana acumula ganhos de 4,07% frente ao real desde o início do ano.

Já o Ibovespa encerrou o pregão quase estável, com leve alta de 0,09%, e chegou aos 127.427,53 pontos. Em 2024, o principal índice da B3 recuou 5,04%.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, a referência é o dólar turismo, e o valor é bem mais alto.

O que aconteceu

Dados da Zona do Euro trouxeram otimismo aos investidores. O índice composto dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês), medido pela S&P Global, subiu para 50,3 em março, ultrapassando a barreira dos 50 — que indica expansão — pela primeira vez desde maio de 2023. Ainda na Zona do Euro, o índice de preços ao produtor (PPI) caiu 1% em fevereiro, superando a expectativa de recuo de 0,7%.

Argumentos para cortar juros estão ganhando força na Europa. As autoridades do BCE (Banco Central Europeu) estão cada vez mais confiantes de que a inflação está voltando para a meta de 2%, segundo a ata da última reunião. Os dados divulgados hoje mostraram melhora da atividade na Zona do Euro, em um desdobramento que favorece a redução de juros nos próximos meses.

Mercado também repercutiu números do mercado de trabalho americano. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9 mil na semana encerrada em 30 de março, para 221 mil — um pouco acima de expectativa de 214 mil, segundo economistas consultados pela Reuters. A leitura indica que as condições do mercado de trabalho dos estão se afrouxando.

Segue a expectativa por dados de emprego mais completos nos EUA. O relatório sobre a abertura de vagas de trabalho nos EUA, o chamado payroll, sai amanhã (5). Uma pesquisa da Reuters aposta na criação de 200 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em março. Na véspera, dados menos abrangentes mostraram a abertura de 184 mil vagas no setor privado no mês passado.

Acredito que as Bolsas vão continuar em um tom um pouco mais otimista ao longo dos próximos dias. É lógico que a gente tem o payroll, que o mercado fica de olho. [Jerome] Powell está confortável (...). A economia [dos EUA] continua crescendo, e acho que ele está bastante cauteloso em relação a quando começar esse corte de juros.

Pedro Coutinho, sócio da The Hill Capital

(Com Reuters)