Equador declara 'persona non grata' embaixadora mexicana e pede que deixe o país

O Equador pediu, nesta quinta-feira (4), que a embaixadora do México em Quito deixe o país ao declará-la "persona non grata", após declarações do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre as últimas eleições equatorianas, nas quais um candidato foi assassinado.

O governo equatoriano considerou "muito infelizes" as declarações do presidente mexicano, que questionou a suposta manipulação dos meios de comunicação para "criar um ambiente intoxicado de violência" que, segundo ele, acabou afetando a candidata de esquerda, adversária do atual presidente, Daniel Noboa. A Chancelaria decidiu "declarar 'persona non grata' a Embaixadora do México em Quito, senhora Raquel Serur Semeke", informou a pasta em um comunicado, o que implica em que ela deixe o país.

