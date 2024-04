'Fez menção de atirar': policial detalha ação para prender fugitivos; ouça

Do UOL, em São Paulo

Um policial federal detalhou, em áudio obtido com exclusividade pelo UOL, como foi a ação que resultou na captura dos dois fugitivos do presídio de Mossoró (RN) nesta quinta-feira (4), após 50 dias de buscas. Eles foram presos em Marabá (PA), a 1.600 km do local da fuga.

O que aconteceu

Fugitivos descobriam que havia cerco por meio de um ponto eletrônico. "Alguém falou que a PRF estava começando a abordar os carros e [o motorista de um dos veículos dos suspeitos] se desesperou e começou a sair 'cortando' os carros", disse o agente da PF.

O fugitivo que estava nesse carro chegou a apontar o fuzil na direção dos policiais. Segundo o agente da PF que participou da captura, Rogério da Silva Mendonça, 33, colocou o fuzil AR-15 para fora do veículo ao perceber que estava sendo perseguido.

Agente da PF disse ter dado disparos. Segundo ele, os fugitivos só decidiram se entregar após os tiros. Além de Rogério, a PF também prendeu Deibson Cabral Nascimento, 35, e outros quatro comparsas que participavam do comboio em uma ponte rodoferroviária na BR-222, em ação em conjunto com a PRF.

Monitoramento começou após identificação de placa suspeita. Os agentes então foram a um posto da PM e começaram a observar os veículos que passavam pela estrada. Após a PF localizar o carro em meio a um comboio com outros dois veículos, viaturas começaram a seguir os suspeitos.

PRF fez o cerco em ponte de 2,5 km e começou a abordar os carros. Enquanto isso, quatro viaturas da PF se aproximaram dos veículos ocupados pelos suspeitos.

O que disse o agente da PF

Eu já tinha jogado o carro na frente dele. Ele [Rogério] colou atrás e botou o fuzil para fora. Eu abri. Aí, ele passou por outra viatura descaracterizada, botou o fuzilzão para fora [de novo] e fez menção de atirar na Polícia Federal.

Eu efetuei dois ou três disparos. Ele ia se jogando na mureta. Aí, ele abriu a porta e a gente conseguiu fazer a abordagem. Ele largou o fuzil e saiu.

Relato em áudio de agente da PF sobre a captura

Como foram as buscas

Inicialmente, agentes federais e estaduais concentraram as buscas num raio de 15 km de distância do presídio. Lewandowski anunciou em 19 de fevereiro o emprego de mais cem agentes da Força Nacional para atuar nas buscas. A corporação saiu da área em 29 de março.

Secretarias da Segurança de três estados anunciaram que estavam atuando juntas para fiscalizar divisas. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará aumentaram o policiamento terrestre e aéreo da região. A Interpol foi alertada.

Roupas e pegadas foram encontradas por equipes da força-tarefa dois dias depois da fuga. Calçados e camisetas — que podem ser dos dois fugitivos — foram localizados em uma área rural l de Mossoró. Com isso, as buscas se intensificaram na região.

No total, 14 pessoas foram presas em flagrante por suspeita de ajudar os fugitivos — incluídos os quatro homens detidos na captura de hoje. Na primeira semana de buscas, duas pessoas foram presas em flagrante e outra preventivamente. Em 22 de fevereiro, a PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Quixeré (CE) e Aquiraz (CE).