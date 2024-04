Dólar tem pouca alteração após Powell e com expectativa por dados dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha pouca alteração nesta quinta-feira, com investidores ainda repercutindo falas da véspera do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto aguardavam mais dados de emprego dos Estados Unidos para calibrar as expectativas de corte de juros.

Às 9h08 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,07%, a 5,0453 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento rondava a estabilidade, a 5,0595 reais.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0418 reais na venda, em baixa de 0,34%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de junho de 2024.

