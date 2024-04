Caso Marielle: Delegado preso pede desbloqueio de contas bancárias

A defesa do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, suspeito de planejar a morte da vereadora Marielle Franco, pediu o desbloqueio das contas dele ao STF.

O que aconteceu

Advogados afirmam que o bloqueio impede o recebimento do salário de Barbosa. Segundo a defesa, a família do delegado depende da remuneração dele para alimentação e a "manutenção do mínimo existencial do núcleo familiar". O ex-chefe da polícia foi preso pela PF no mês passado.

Defesa também pede que a esposa de Barbosa possa sair de casa à noite. Érika Andrade de Almeida Araújo está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, e a justificativa para o pedido é de que o casal tem uma filha que está na faculdade e a mãe precisa buscá-la. Ela é suspeita de lavar o dinheiro recebido por Barbosa no plano para matar Marielle e, na mesma operação que prendeu o marido, ela foi alvo de mandados de busca e apreensão.

O que a PF diz sobre Barbosa

O delegado é acusado de participar do planejamento do crime. Segundo relatório da corporação, ele atrapalhou as investigações das mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Barbosa assumiu cargo na Polícia Civil um dia antes dos assassinatos. Ele foi nomeado pelo então interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o general Braga Netto.

Suspeito de receber propina para obstruir investigações. Em relatório enviado ao Ministério Público em 2019, a Polícia Federal apontou Barbosa como suspeito de receber R$ 400 mil para evitar o avanço das investigações sobre autoria. Delegado negou o recebimento de propina e a obstrução do caso, mas segundo a delação do ex-PM Ronnie Lessa, foi ele quem garantiu a impunidade do crime.