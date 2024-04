Centenas de pessoas continuam bloqueadas nos escombros após terremoto em Taiwan

Mais de 600 de pessoas seguem bloqueadas ou isoladas nesta quinta-feira (4) em Taiwan, após um violento terremeto de magnitude 7,4 que destruiu estradas e resultou em desabamentos de dezenas de prédios na ilha. Nove pessoas morreram e 1.064 ficaram feridas no tremor, segundo um novo balanço de vítimas divulgado pelas autoiridades.

Bombeiros afirmam ter localizado dezenas de pessoas presas em túneis na região de Hualien, perto do epicentro do terremoto, no leste do território. Nas redes sociais, um impressionante vídeo divulgado pelo centro de operações de resgate mostra seis mineiros sendo retirados de uma pedreira por meio de um helicóptero nesta área montanhosa da ilha.

Moradores de Hualien, a mais devastada pelo terremoto, passaram a noite alojados em barracas na rua, temendo novas réplicas do tremor. Centenas de pessoas se abrigaram em um hotel de luxo e em um centro de lazer perto do turístico Parque Nacional Taroko, após o bloqueio de estradas por deslizamentos de terra.

"Espero que possamos encontrar todas as pessoas bloqueadas ou desaparecidas e ajudá-las", afirmou o primeiro-ministro taiwanês, Chen Chien-jen, em Hualien.

300 réplicas desde o terremoto

Desde o primeiro tremor, registrado às 8h da manhã de quarta-feira (3) pelo horário local, a ilha foi sacudida mais de 300 vezes. O governo alerta a população para a possibilidade de novos desabamentos de prédios e deslizamentos de terra.

"Não se desloquem para as montanhas, a menos que seja necessário", alertou a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen.

Nesta quinta-feira socorristas continuam os trabalhos de desobstrução da rodovia de Taroko, que liga a costa leste a oeste da ilha. As autoridades contabilizam cerca de 650 pessoas bloqueadas em túneis, zonas isoladas ou escombros de prédios. Deste número, o contato já pôde ser estabelecido com mais de 40.

Redes sociais

Cerca de 24 horas após o terremoto, considerado o mais intenso dos últimos 25 anos em Taiwan, imagens do fenômeno inundam as redes sociais. Em Hualien, um prédio cuja base desmoronou se mantém a 45 graus, tornando-se o símbolo da catástrofe. Em um vídeo feito na piscina do último andar de um edifício em Taiwan, um homem luta contra as ondas provocadas pelo tremor.

Situado entre várias placas tectônicas, Taiwan é regularmente atingido por terremotos, mas regulamentos estritos para a construção e a boa preparação das autoridades e população para catástrofes naturais permitem evitar tragédias maiores na ilha. No pior tremor já registrado na ilha, em setembro de 1999, um sismo de magnitude 7,6 deixou 2.400 mortos.

(RFI com agências)