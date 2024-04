CBF divulga detalhes das quartas de final da Copa do Nordeste

? Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) April 4, 2024

Notícias relacionadas:

Um dia depois o Bahia recebe o Náutico, a partir das 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto o Sport mede forças com o Ceará no mesmo horário, mas na Arena Pernambuco, em Recife. As quartas de final da Copa do Nordeste chegam ao final no dia 20 de abril, um sábado, com a partida entre Fortaleza e Altos, a partir das 19h30 na Arena Castelão, em Fortaleza.

Nesta fase da competição regional os confrontos são realizados em partida única. Assim, as equipes que vencerem alcançam as semifinais.