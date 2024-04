Arábia Saudita receberá as três próximas edições do Masters feminino, anuncia a WTA

Riade, capital da Arábia Saudita, sediará de 2024 a 2026 as finais da WTA, também chamado de Masters feminino, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, anunciou o órgão regulador do circuito de tênis profissional feminino.

"A escolha de Riade para sediar as finais da WTA se apoia em uma presença de mais de vinte anos da WTA no Oriente Médio", iniciou a associação em um comunicado.

Já considerada no ano passado, a eventual organização do Masters feminino na Arábia Saudita suscitou diversas críticas, especialmente em relação aos direitos das mulheres no reino.

A presidente da Federação Saudita de tênis, Arij Mutabagani, primeira mulher à frente de uma federação esportiva no país, mostrou estar tranquila em relação às críticas.

"Sediar as finais da WTA é de uma enorme importância para o futuro do tênis na Arábia Saudita e o desenvolvimento do esporte em geral (...) Nosso país avança. Muito já foi feito e diversos avanços históricos foram realizados pelas mulheres em todos os setores nos últimos anos, sendo o esporte um motor de progresso no conjunto de nossa sociedade", assegurou Mutabagani no comunicado da WTA.

"Receber as melhores jogadoras do mundo em Riade só pode acelerar nossa transformação e contribuir com o desenvolvimento do tênis", afirmou.

O acordo entre a WTA e a Arábia Saudita terá por outro lado um forte impacto econômico: a edição de 2024 das finais da WTA terá um orçamento de 15,25 milhões de dólares (77,3 milhões de reais) "com aumentos em 2025 e 2026", segundo o comunicado.

A rica monarquia do Golfo, acusada frequentemente por suas violações aos direitos humanos e seu histórico ambiental, investe bilhões de dólares no esporte mundial (golfe, tênis, Fórmula 1, futebol, boxe, entre outros).

bur-ig/cyj/iga/mb/dd

© Agence France-Presse