Álcool 70% líquido será proibido; estoque deve ser esgotado até 30 de abril

Do UOL, em São Paulo

A venda de álcool 70% na forma líquida voltará a ser proibida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a partir do próximo dia 30.

O que aconteceu

Portanto, estabelecimentos comerciais têm até o dia 29 de abril para esgotar estoques. A comercialização do álcool 70% em outras formas, como em gel, continua permitida.

Produto é altamente inflamável. Diante do grande número de acidentes envolvendo o líquido, a Anvisa proibiu sua comercialização em 2002. A Agência recomenda que a população fracione o álcool em frascos menores e com spray e sempre mantenha o material longe de crianças.

Durante a pandemia, a Anvisa liberou a utilização do álcool 70% líquido. Em 2022, a agência liberou a venda do material até 31 de dezembro de 2023, com liberação para esgotamento dos estoques até 29 de abril deste ano.