A nove pontos do título inédito, Bayer Leverkusen inicia contagem regressiva

Faltando sete rodadas para o final da temporada, o Bayer Leverkusen precisará conquistar um nove pontos (três vitórias) para ficar matematicamente fora do alcance do Bayern de Munique, e pôr fim à hegemonia bávara, iniciada em 2013 (onze títulos consecutivos na Bundesliga).

A primeira etapa dessa jornada rumo à glória será no sábado às 10h30 (horário de Brasília), na visita ao Union Berlin, que é atualmente o 12º com 9 pontos acima da 16ª posição (de repescagem para fugir do rebaixamento, ocupada pelo Mainz).

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso esperam não pagar o preço da classificação para a final da Copa da Alemanha, na quarta-feira, após a vitória sobre o Fortuna Düsseldorf, jogo em que teve o regresso do atacante nigeriano Victor Boniface, lesionado há vários meses.

Em 40 jogos nesta temporada contando todas as competições, o Bayer Leverkusen ainda não perdeu uma única partida (35 vitórias, 5 empates).

Já o Bayern de Munique possivelmente perdeu sua última chance de alcançar o 'Werkself' ('onze da fábrica') ao perder no 'Klassiker' em Munique para o Borussia Dortmund (2-0) no fim de semana passado. Com um jogo fora de casa contra o Heidenheim (11º) no sábado (10h30 de Brasília), os jogadores de Thomas Tuchel buscarão recuperar um pouco de confiança antes de encarar o Arsenal pelas quartas de final da Liga dos Campeões, último objetivo do time de Munique na temporada.

--- Programação da 28ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

- Sábado:

(10h30) Freiburg - RB Leipzig

Colônia - Bochum

Mainz - Darmstadt

Union Berlin - Bayer Leverkusen

Heidenheim - Bayern de Munique

(13h30) Borussia Dortmund - Stuttgart

- Domingo:

(10h30) Hoffenheim - Augsburg

(12h30) Wolfsburg - B. Mönchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 73 27 23 4 0 68 19 49

2. Bayern de Munique 60 27 19 3 5 78 33 45

3. Stuttgart 57 27 18 3 6 63 34 29

4. Borussia Dortmund 53 27 15 8 4 55 32 23

5. RB Leipzig 50 27 15 5 7 60 32 28

6. Eintracht Frankfurt 41 27 10 11 6 42 35 7

7. Augsburg 36 27 9 9 9 44 43 1

8. Freiburg 36 27 10 6 11 39 48 -9

9. Hoffenheim 33 27 9 6 12 45 52 -7

10. Werder Bremen 30 27 8 6 13 35 43 -8

11. Heidenheim 30 27 7 9 11 38 47 -9

12. Unión Berlín 29 27 8 5 14 25 42 -17

13. B. Mönchengladbach 28 27 6 10 11 46 53 -7

14. Wolfsburg 28 27 7 7 13 33 44 -11

15. Bochum 26 27 5 11 11 32 56 -24

16. Mainz 20 27 3 11 13 22 46 -24

17. Colônia 19 27 3 10 14 21 48 -27

18. Darmstadt 14 27 2 8 17 28 67 -39

bds/iga/dr/aam/mvv

© Agence France-Presse