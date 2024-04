++ Itália expressa proximidade a afetados por tremor em Taiwan +

ROMA, 4 ABR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, expressou nesta quinta-feira (4) sua proximidade aos cidadãos afetados pelo terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan, no Sudeste Asiático, e deixou 10 mortos e mais de mil feridos.

"Acompanho atentamente as consequências do dramático terremoto em Taiwan. Expresso proximidade à população afetada e condolências às famílias das vítimas", escreveu Tajani no X (antigo Twitter). (ANSA).

