Wall St tem alta após dados fracos do setor de serviços

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, depois que dados do setor de serviços dos Estados Unidos mais fracos do que o esperado ofereceram alívio aos investidores preocupados com a abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação ao afrouxamento monetário.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) mostrou que o crescimento do setor de serviços dos EUA desacelerou ainda mais em março, enquanto uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos caiu para o nível mais baixo em quatro anos, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.

"Não foi tão forte quanto havíamos previsto e, por se tratar de dados de serviços, podemos pensar que isso é bom", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.

O Nasdaq e o Dow Jones fecharam nas mínimas de duas semanas na terça-feira, com os rendimentos dos Treasuries subindo para máximas de vários meses, depois que dados sólidos sobre a atividade industrial e encomendas à indústria levantaram dúvidas sobre a perspectiva de três cortes nos juros que o Fed havia previsto para 2024.

"O mercado se aproximou da expectativa do Fed de três cortes na taxa de juros este ano, mas se continuarmos a obter dados sólidos sobre o mercado de trabalho, isso os empurrará ainda mais para menos de três cortes este ano", disse Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird.

O rendimento do Treasury de referência de 10 anos subia para 4,4033%, tendo atingido um novo pico para o ano mais cedo no dia.

Operadores estão precificando uma chance de 57% de que o Fed corte os juros em 25 pontos-base em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CMEGroup, abaixo dos 64% de uma semana atrás.

O Dow Jones subia 0,21%, a 39.253,53 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,40%, a 5.226,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,55%, a 16.330,18 pontos.