Homem atropela motociclista em Cuiabá e joga carro contra policiais

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (2), em Cuiabá (MT), após atropelar e arrastar uma motociclista por metros na avenida Fernando Corrêa da Costa. Horas depois, ele ainda jogou o carro contra policiais durante uma abordagem.

O que aconteceu

Uma imagem de câmera de segurança flagrou o momento em que a motociclista é arrastada pela avenida. A moto só se desprende da caminhonete quando o carro bate em outro veículo.

Testemunhas contaram à Polícia Militar de Mato Grosso que a mulher esperava a abertura do semáforo, quando a caminhonete avançou no sinal vermelho e a atropelou. A vítima foi encontrada sentada no chão, aguardando atendimento.

O motorista da caminhonete não prestou socorro e fugiu do local, segundo a PM. Ele foi encontrado em uma abordagem, e disse que estava sendo seguido, mas não deu mais detalhes. Ele foi solto após assinar um termo circunstanciado, já que o crime de omissão de socorro com lesão corporal é inferior a dois anos de pena.

Porém, horas depois, ele foi abordado por policiais "em atitude suspeita". Ao ser parado, o homem teria jogado a caminhonete contra os policiais, que atiraram contra o motorista.

Ele foi encontrado em um posto de combustíveis. O motorista foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.