Vendas de veículos recuam 5,6% em março ante março de 2023, mostra Fenabrave

As vendas de veículos tiveram no mês passado queda de 5,6% na comparação com março de 2023. Foram 187,7 mil unidades emplacadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Já na comparação com fevereiro, o mês de março registrou alta de 13,6% na venda de veículos.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

No acumulado do primeiro trimestre deste ano, o número de veículos vendidos foi de 514,5 mil, uma alta de 9,1% na comparação com o mesmo período de 2023.