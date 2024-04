Bote de onça em jacaré no Pantanal é destaque em prêmio de fotografia; veja

Todo ano, o Sony World Photography Awards seleciona as melhores fotografias tiradas por profissionais e amadores de todo o mundo. Na edição deste ano, um dos destaques é um clique impressionante do momento em que uma onça ataca um jacaré, feito no Pantanal, no Brasil.

A imagem foi captada pelo fotógrafo Ian Ford e ganhou destaque na categoria mundo natural e vida selvagem. Em comunicado da imprensa da premiação, ele explica a ocasião em que conseguiu captar a imagem.

Tínhamos saído de nossa pousada próximo ao rio São Lourenço [Mato Grosso], no fim de nossa viagem pelo Pantanal, mas quando estávamos saindo, escutamos que uma onça-pintada tinha sido avistada buscando uma presa. Nosso barco - e minha câmera - estavam perfeitamente posicionados conforme ela atacou um jacaré desavisado.

Ian Ford

A premiação, que considera imagens tiradas durante o ano de 2023, divulgará os vencedores gerais em 18 de abril, além de outras categorias. Abaixo, algumas das categorias premiadas já divulgadas:

Regional

Na categoria nacional e regional, feita para premiar talentos, o fotógrafo Pascal Fouquet venceu na divisão Estados Unidos, ao retratar o momento exato em que um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, é disparado, enquanto a Lua fica em segundo plano, feita em Orlando, na Flórida (EUA).

Imagem: Pascal Fouquet/Sony World Photography

Paisagem

Na categoria paisagem, a imagem vencedora foi feita pelo fotógrafo britânico Liam Man. Imagem mostra paisagem de Ilha de Skye, na Escócia, e foi tirada durante uma nevasca. Dá para ver a Lua em segundo plano, e os pontos de luz são de drones sobrevoando uma colina.

Imagem: Liam Man/Sony World Photography

Estilo de vida

Em estilo de vida, o vencedor foi o fotógrafo queniano Alvin Kamau. Feita em estúdio, imagem mostra modelo pousando e olhando par afora do quadro da imagem.

Imagem: Alvin Kamau/Sony World Photography

Retrato

Na categoria retrato, a imagem vencedora foi feita pela fotógrafa britânica Michelle Sank. Nema, três garotas posam fora de uma piscina na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Imagem: Michelle Sank/Sony World Photography

Viagem

Na categoria viagem, o fotógrafo chinês Yan Li conseguiu captar calma e catástrofe ao mesmo tempo. A foto, tirada no Lago Tititcaca (que fica na fronteira da Bolívia com o Peru), mostra uma vila flutuante, enquanto há uma queimada em segundo plano.