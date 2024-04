Acha o Apple Watch caro? Confira 7 smartwatches mais básicos por até R$ 500

Os smartwatches não fazem sucesso à toa: muitos oferecem dados de saúde a partir de diferentes modalidades esportivas, funcionam como um computador de pulso e ainda como um celular (ao receber ligações e mensagens do WhatsApp).

A questão é que os modelos mais avançados, como os da Apple e da Samsung, são vendidos a preços bem salgados. Se você deseja um relógio inteligente e quer pagar pouco, confira a seguir 8 opções de dispositivos mais simples vendidos na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, que custam menos de R$ 550.

Monitoramento de atividades como caminhada, corrida, natação, ciclismo, pular corda, basquete e futebol;

Resistente à água, aguenta até 1 metro de profundidade;

Com GPS;

Permite integração a redes sociais.

Com monitor de frequência cardíaca e oxigênio no sangue (presente nos relógios mais caros);

Tem 24 modos esportivos e rastreador de atividades;

Compatível com Android e iOS;

À prova d'água.

Suporta modos esportivos como caminhada, corrida, ciclismo, rúgbi, ioga, futebol e basquete;

Conta com monitor de frequência cardíaca, de sono e de oxigênio no sangue, além de cronômetro e despertador;

Exibe notificação de chamada recebida, mensagem de texto e de aplicativos como WhatsApp e Facebook;

Compatível com iOS 8.0, Android 4.4 ou celulares posteriores.

Conta com 105 modos de esporte e sensor de movimento de alta eficiência, segundo o fabricante;

Permite visualizar notificações de Whatsapp e outras com apenas um levantar do pulso;

É possível atender ligações a partir do relógio;

Resistência à água.

Com mais de 100 modos de treino, com atividades variadas como basquete, futebol, eSports e pádel;

Bateria carrega até capacidade máxima em 45 minutos e dura até 9 dias;

Compatível com telefones Huawei, iOS e Android4;

Tem GPS integrado, que dispensa o uso do sistema de localização de um smartphone;

Confira o resultado do teste do modelo.

Conta com 60 modos esportivos;

Tem GPS;

Mede saturação de oxigênio no sangue;

Tela colorida grande de 1,69";

Resistência à água de 5 ATM;

Bateria promete durar duas semanas.

Tem monitor de frequência cardíaca, oxímetro (SpO2) e monitor de sono;

Com GPS integrado;

Exibe notificações do celular uma vez que os dois aparelhos tiverem sido emparelhados;

À prova d'água - até 50 m submerso.

