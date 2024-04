'Foi o único que resolveu': por que este xampu anticaspa faz sucesso

Quem sofre com caspa sabe o quanto pode ser incomodo, principalmente pela coceira. Por sorte, existem produtos que prometem aliviar esse problema de forma rápida — um deles é o o xampu 3 em 1 da marca Head & Shoulders. Ele é um dos mais vendidos da categoria na Amazon, parceira do UOL, e conta com mais de 2,9 mil avaliações.

A seguir, veja por que esse xampu faz sucesso, o que diz quem o comprou e quais são as principais reclamações.

*É importante citar que a dermatite seborreica é considerada uma doença crônica, com períodos de melhora e piora de sintomas. A recomendação é procurar um dermatologista que avaliará o quadro, para indicar o melhor tratamento.

O que esse xampu tem de bom?

Ele conta com a fórmula DermaSense, que tem um PH balanceado, para cuidar do couro cabeludo e deixar o cabelo com melhor aparência.

Limpa profundamente, protege contra a caspa e suaviza os fios do cabelo.

Com uso frequente, promete eliminar até 100% a caspa visível.

O que diz quem comprou?

A maioria dos consumidores (88%) deu nota máxima ao produto, com cinco estrelas. Já a nota média é 4,8. Confira algumas opiniões de compradores.

Eu uso o Head & Shoulders Shampoo Anticaspa Masculino 3 em 1 há algum tempo e posso dizer que é um produto incrível. Além de ser um shampoo de alta qualidade, também funciona como condicionador e gel de banho, economizando tempo e dinheiro. O shampoo é eficaz no combate à caspa, proporcionando alívio imediato da coceira e da irritação no couro cabeludo. Ele também deixa o cabelo limpo, hidratado e com um cheiro fresco e agradável. Além disso, é muito fácil de aplicar e enxaguar.

Ivan Ribeiro

Faço uso desse shampoo para manutenção do tratamento de dermatite seborreica. Consigo comprar dois pelo preço de um. Excelente.

Ana Paula Soares Campos

Foi o único que resolveu meu problema da caspa, e sem contar que trata o cabelo, deixando-o em perfeito estado. O produto chegou super rápido, com mais de um ano de validade, super-recomendo!

Elizeu Oliveira

Uso contínuo, indicação médica e atende plenamente ao objetivo. Emoliente e de boa fragrância.

Luiziana

Pontos de atenção

De outro modo, alguns consumidores ficaram insatisfeitos com o controle da caspa e esperavam um resultado melhor. Também há comentários que citam que o xampu pode causar irritação nos olhos.

A eficiência em relação ao controle da caspa é muito pequena.

Arthur W.

Fazia muito tempo que não comprava esta marca. Ela mudou muito, perdeu qualidade, maciez e perfume. Agride os olhos. Não tenho certeza se comprarei novamente.

Marcelo

*Com informações de matéria publicada em 20/02/2024.

