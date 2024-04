Sakamoto: PF precisa dizer se gestão Rui Costa foi incompetente ou corrupta

O colunista Leonardo Sakamoto disse no UOL News desta quarta (3) que a Polícia Federal precisa explicar se o governo da Bahia na gestão de Rui Costa (PT) agiu de forma incompetente ou foi corrupto durante a pandemia. Reportagem exclusiva do UOL mostra que uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios que ligam o atual ministro-chefe da Casa Civil a irregularidades em um contrato de R$ 48 milhões para a compra de respiradores durante a pandemia.

Estamos diante de dois cenários. Pode ter tido um caso de incompetência histórica por parte do então governo da Bahia, da forma como se deu o contrato. Há formas de ter contrato emergencial, com controles, com mecanismos próprios da administração pública para garantir que mesmo feito em caráter emergencial seja da melhor forma possível para o interesse público. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou exigências que são essenciais num processo de compra público e que, ao que tudo indica, não foram sido respeitadas.

A administração pública pede impessoalidade e pelo visto havia relação próxima demais com muitas pessoas envolvidas; de ter uma garantia de que os recursos não fossem usados de forma equivocada; de que os cofres públicos não tivessem prejuízo. A Polícia Federal precisa investigar se a ação dos agentes públicos foi incompetência e, se for o caso, serem punidos por conta disso, ou se foi corrupção, se agentes públicos levaram cascalho no meio do processo. A grande pergunta é: houve incompetência atávica ou houve corrupção grossa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Qualquer uma dessas duas coisas não é bom para o ex-governador e hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele tem fama de durão, de difícil, de tocador de obras, o Lula gosta dele, mas ele precisa responder por essas responsabilidades pregressas. A gente precisa saber se a Bahia sob Rui Costa teve um governo que agiu de forma incompetente ou se foi leniente e corrupta nesse caso na pandemia. Uma das duas coisas aconteceu, porque esse valor gasto da forma como foi gasto é inaceitável. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja o programa na íntegra: