Ronilso: Relação entre Brasil e Hungria deveria ser investigada há tempos

As controversas relações entre Brasil e Hungria merecem uma investigação há muito tempo, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro do poder, afirmou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News desta quarta (2).

De repente, o Brasil entra no roteiro da Hungria e do [primeiro-ministro] Viktor Orbán por causa do governo Bolsonaro. Essa relação deveria ser investigada há muito tempo, mesmo após a saída de Bolsonaro.

É um olhar que deveria ser inclinado para essa relação entre Hungria e Brasil. Isso não foi feito nem com esse escândalo com relação à embaixada. Parece não haver uma noção real da extensão de uma estrutura de uma extrema direita internacional que é construída a partir da Hungria, na qual o Brasil se conectou de maneira muito forte e com legado muito forte. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Para Ronilso, a demissão de funcionários brasileiros da embaixada da Hungria é um "passar de pano" para a estadia de Bolsonaro, cujo sentido vai além de uma simples manutenção de contatos, como alegou o ex-presidente.

É interessante notar que os dois brasileiros foram demitidos porque tiveram acesso às imagens, mas não houve nenhuma abordagem em relação aos próprios funcionários e à embaixada. O acolhimento a Bolsonaro é uma interferência clara no processo político brasileiro porque ele não estava fora do jogo de investigações e que comprometia a presença dele em uma embaixada.

Olhar para a relação que o Brasil construiu com a Hungria é extremamente fundamental para pensar esse novo grupo de extrema direita conectada transnacionalmente. Esse legado não foi destruído com a saída do Bolsonaro. Ele criou vários tentáculos de relações que passam pela Europa, Estados Unidos e Ásia.

Essa passagem do Bolsonaro pela embaixada da Hungria vai muito além dessa imagem de 'Airbnb', mas como espécie de legado de uma conexão de uma extrema direita muito bem organizada internacionalmente, com efeitos e construções de uma estrutura de práticas no Brasil. A demissão desses brasileiros é um grande passar de pano para a presença de Bolsonaro. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

