Com zoom de 120x, Realme 12 Pro+ consolida vocação para fotografia e design

Dizer que alguns celulares intermediários mais parecem um top de linha pode parecer clichê, mas o caso do Realme 12 Pro+ é realmente único. Lançado no Brasil em ontem (2), a partir de R$ 2.999, ele é um aparelho de visual refinado, com um acabamento pouco comum na traseira, e tem um conjunto de câmeras de respeito, incluindo uma lente periscópio com zoom de até 120 vezes.

Mas esse smartphone vai além das fotos. O Guia de Compras do UOL o testou em primeira mão e conta quais são suas outras qualidades.

Pontos positivos

Câmeras: Esse é o grande ponto alto do Realme 12 Pro+, sem dúvidas. O conjunto de câmeras traseiras fica centralizado em um reluzente círculo em relevo, o que, por si só, já demonstra a vocação fotográfica do modelo.

São três lentes: grande angular (50 MP), teleobjetiva periscópica (64 MP) e ultra-angular (8 MP), com zoom digital de até 120x (óptico de 3x), estabilização óptica e modo RAW. Esse é, atualmente, o maior zoom de um celular no mercado.

O resultado disso tudo são fotos de excelente qualidade, dignas de celular top de linha, em qualquer situação de luz e mesmo à distância.

A câmera é rápida em obter foco e diversas tecnologias usadas, entre algoritmos de pós-processamento, capacidade multifocal, zoom automático, entre outros, fazem do aparelho o melhor do segmento neste quesito.

Na frente, a câmera de selfie tem 32 MP, e também entrega ótimos resultados.

Foto tirada com o Realme 12 Pro+ apresenta excelente qualidade Imagem: Rodrigo Lara

Construção e design: O Realme 12 Pro+ é um aparelho robusto, com certificação IP65 (resistência total à poeira e a jatos d'água).

Mas o que chama a atenção é a traseira dele, revestida de "couro vegano", com detalhes em metal dourado. É uma solução que não apenas dá um ar diferenciado ao modelo como também o torna macio ao toque e evita que o celular escorregue das mãos, reduzindo os riscos de queda — claro que isso não faz diferença para quem usa uma capinha.

São duas belas opções de cor: creme ("navigator beige") e azul escuro ("submarine blue"). Segundo a empresa, o design foi inspirado em relógios de luxo.

Visual do Realme 12 Pro+ é inspirado na alta relojoaria Imagem: Rodrigo Lara

Desempenho: O Realme 12 Pro+ vem com um processador Snapdragon 7s Gen 2, da Qualcomm, que pode ser considerado o "último degrau" antes dos modelos usados pelos top de linha. Isso faz dele um celular rápido, bom para jogos (mesmo os mais pesados, como Asphalt 9: Legends e Genshin Impact rodam sem problemas) e ágil para tarefas cotidianas.

Há abundância de memória RAM. O modelo mais potente, que testamos, tem 12 GB, com possibilidade de alocar mais 12 GB a partir do armazenamento) e 512 GB para guardar arquivos e fotos. Também há uma versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Mérito do sistema de resfriamento do aparelho, da construção do processador ou ainda do seu revestimento, uma característica agradável é o fato de ele não esquentar muito mesmo quando exigido. No mais, é um celular rápido e que não engasga.

Tela: O Realme 12 Pro+ não decepciona quem é fã de telões, mas o tamanho (6,7 polegadas) não é a única qualidade do display: ele é Amoled, com resolução Full HD+ (1080 x 2412 pixels) e 120 Hz de taxa de atualização, o que garante ótima fluidez para imagens em movimento, como em vídeos e jogos.

As cores mostradas são vivas e a tela tem brilho suficiente para ser vista sem problemas mesmo em ambientes mais iluminados.

'Telão' do celular tem bom desempenho para imagens em movimento, como em vídeos e jogos Imagem: Rodrigo Lara

Recursos extras: O Realme 12 Pro+ tem suporte a dois cartões SIM ("chips" de linha telefônica), NFC (para pagamentos por aproximação) e sensor de digitais na base da tela.

Ele vem com carregador rápido de 67 W na caixa, que permite levar a bateria até 50% em apenas 19 minutos. Uma carga completa leva 48 minutos.

Pontos de atenção

Sem expansão de armazenamento: Por mais que o aparelho seja vendido com bons 256 GB ou 512 GB de memória interna, não há a possibilidade de expansão por meio de cartão micro SD.

Visual: Esse é um ponto que pode dividir opiniões. O Realme 12 Pro+ segue por uma linha que privilegia o rebuscamento, com detalhes dourados e brilhantes. Isso é especialmente interessante para quem curte um visual mais exclusivo, porém pode não agradar quem privilegia a discrição.

Detalhe do revestimento em "couro vegano" do Realme 12 Pro+ Imagem: Rodrigo Lara

Quem vai curtir esse celular?

Esse smartphone deve agradar quem está atrás de um modelo intermediário e prioriza os recursos fotográficos e, por que não, o estilo. O Realme 12 Pro+ não economiza em boas características e que já pode ser encontrado por menos de R$ 3.000.

Ou seja, é um aparelho com custo-benefício bastante interessante. O modelo com 256 GB de armazenamento + 8GB de RAM sai por R$ 2.999; o de 512 GB + 12 GB

Na capacidade de tirar boas fotos e vídeos, ele corre sem rivais nesse segmento.

*Colaborou Marcella Duarte, do UOL

Ficha técnica - Realme 12 Pro+

Sistema: Android 14, Realme UI 5.0

Android 14, Realme UI 5.0 Tela: 6,7 polegadas Amoled, FHD+ (1080 x 2412 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

6,7 polegadas Amoled, FHD+ (1080 x 2412 pixels), 120 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 13 MP (ultra angular) + 64 MP (teleobjetiva periscópica)

50 MP (grande angular) + 13 MP (ultra angular) + 64 MP (teleobjetiva periscópica) Câmera frontal: 32 MP (grande angular)

32 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Snapdragon 7s Gen 2 (octa-core de 2,40 GHz)

Snapdragon 7s Gen 2 (octa-core de 2,40 GHz) Armazenamento: 256 GB ou 512 GB, sem expansão

256 GB ou 512 GB, sem expansão Memória RAM: 8 GB ou 12 GB (expansível em mais 12 GB usando o armazenamento)

8 GB ou 12 GB (expansível em mais 12 GB usando o armazenamento) Resistência à água: sim, IP65 (resistência total à poeira e a jatos d'água)

sim, IP65 (resistência total à poeira e a jatos d'água) Dimensões: 161,5 x 74 x 8,8 mm (A x L x E); 196 gramas

