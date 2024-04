Caçula de Lula é acusado de agressão; quem são os filhos do presidente?

O filho caçula do presidente Lula (PT), Luis Claudio Lula da Silva, 39, foi acusado pela ex-companheira de violência física, moral e psicológica. A defesa dele nega.

Saiba quem são os cinco filhos de Lula:

Lurian

Lurian Cordeiro Lula da Silva nasceu em 1974 e é filha de Lula e Miriam Cordeiro. Ela foi secretária de Ação Social da prefeitura de São José, em Santa Catarina, e assessora parlamentar do então deputado federal Gabriel Chalita.

Até o ano passado, ela tinha um cargo comissionado no gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-SE), com remuneração bruta de R$ 14.304,11.

Marcos Cláudio

Marcos Cláudio é filho do primeiro casamento de Marisa Letícia e foi adotado por Lula. Nascido em 1971, ele foi nomeado em homenagem ao pai biológico, que morreu em uma tentativa de assalto enquanto Marisa ainda estava grávida.

Psicólogo, Marcos é sócio do irmão Sandro Luís em uma empresa de consultoria em tecnologia, segundo o jornal O Globo.

Fábio Luís

Fábio Luís Lula da Silva é conhecido como Lulinha. Ele nasceu em 1975 e é o mais velho dos filhos biológicos de Lula e Marisa Letícia.

Biólogo e empresário. Fábio é um dos sócios da empresa de games Gamecorp. Ele foi investigado pela Lava Jato por suspeita de ter recebido aportes milionários de empresas.

Sandro Luis

Sandro Luís Lula da Silva nasceu em 1979, é publicitário e sócio de uma empresa de consultoria em tecnologia, também de acordo com o jornal O Globo.

Luís Cláudio

Caçula da família, Luís Cláudio Lula da Silva nasceu em 1985 e tem 39 anos.

Ele é formado em educação física e atua na área de marketing esportivo. Também já atuou como auxiliar de preparação física no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians.