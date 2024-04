PSG vence Rennes com gol de Mbappé e pega Lyon na final da Copa da França

Sem grande brilho, mas com a eficiência habitual, o Paris Saint-Germain venceu em casa o Rennes (1-0), com um gol de Kylian Mbappé, pelas semifinais da Copa da França, nesta quarta-feira (3), e se classificou para a final, na qual enfrentará o Lyon.

Nesse duelo do dia 25 de maio, em Lille, o PSG vai lutar pela reconquista de um torneio em que detém o recorde de títulos (14), mas cujo troféu não levanta desde 2021.

Na semifinal desta quarta-feira, Mbappé recebeu um passe longo do companheiro espanhol Fabián Ruiz aos 40 minutos, entrou na área e, em meio a vários marcadores, mandou um chute que desviou de leve no zagueiro Warmed Omari antes de entrar no gol dos bretões.

O craque francês havia tido outras chances até aquele momento da partida. Aos 12 minutos, ficou sozinho cara a cara com Steve Mandanda. O goleiro conseguiu desviar para o travessão, que repeliu a bola. Aos 36 minutos, o próprio Mbappé havia perdido um pênalti, em que Mandanda adivinhou o canto.

O goleiro brilhou em outras ocasiões quando impediu que Mbappé ampliasse (52' e 58') e, com isso, o Rennes se manteve no jogo até o final.

O Rennes teve chances para empatar no segundo tempo, mas faltou pontaria.

Ao contrário do jogo anterior, o clássico vencido fora de casa contra o Olympique de Marselha no domingo, desta vez Mbappé não foi substituído pelo técnico Luis Enrique, uma semana antes do tão esperado jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, no Parque dos Príncipes. Mas antes, no sábado, o PSG vai receber no mesmo estádio o Clermont pela Ligue 1.

- Sonho da tríplice coroa segue vivo -

Nesse campeonato, o PSG é o líder isolado e Luis Enrique pode fazer mudanças pensando no jogo contra o Barça.

"Estou muito satisfeito, muito feliz. A Copa da França era um objetivo desde o início da temporada e estar na final é motivo de satisfação para todos", comentou Luis Enrique na entrevista coletiva após a partida.

"Na segunda etapa poderíamos ter fechado o jogo, mas neste tipo de duelo é especialmente importante não cometer erros", disse o treinador asturiano.

O PSG continua na disputa por uma tríplice coroa histórica da Ligue 1-Copa da França-Champions.

Na terça-feira, o Lyon, que faz uma campanha discreta no campeonato francês (onde é o 10º colocado), venceu em seu estádio, por 3 a 0, o Valenciennes, lanterna da segunda divisão e revelação desta 'Coupe'.

O Lyon, cinco vezes campeão da Copa da França em sua história, deposita todas as fichas nesta competição para salvar sua temporada.

-- Resultados das semifinais da Copa da França:

- Terça-feira:

(+) Lyon - Valenciennes (2ª) 3 - 0

- Quarta-feira:

(+) PSG - Rennes 1 - 0

(+) classificados para a final da Copa da França, que será disputada no dia 25 de maio em Lille.

