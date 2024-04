Produção sobe em 13 dos 25 ramos industriais em fevereiro ante janeiro, mostra IBGE

A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) registrou avanço em 13 dos 25 ramos industriais analisados em fevereiro ante janeiro, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em comparação a fevereiro de 2023, houve avanço de 21 dos 25 ramos.

No geral, a produção industrial caiu 0,3% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, de acordo com o IBGE. Em relação a fevereiro de 2023, a produção subiu 5,0%.