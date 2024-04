Piccadilly abre loja em Abu Dhabi e aposta em sapatos com tons metalizados

A Piccadilly, fabricante nacional de calçados femininos, abriu no final de fevereiro sua primeira loja em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A coleção é a mesma vendida no Brasil, porém os calçados exportados para lá têm mais opções de tons metalizados, como dourado, prata, rosê e pewter (um tom mais escuro do prata). Os itens mais vendidos são scarpins e tênis.

"Não desenvolvemos calçados específicos para o Oriente Médio, mas abrimos mais opções de cores metalizadas para atender uma demanda maior do mercado local", afirma Bruna Kremer, gerente de exportação Piccadilly.

A nova unidade não é a primeira no Oriente Médio. A empresa tem mais 13 lojas no Kuwait, e a marca está presente em outros países da região. O Oriente Médio representa 15% do volume de pares exportados pela empresa.

Expansão da marca para o exterior

A marca tem 40 lojas internacionais. São 20 lojas licenciadas e 20 exclusivas. Há unidades no Equador, Peru, México, República Dominicana, Kuwait, Filipinas e Emirados Árabes Unidos, além de Ilha da Reunião (departamento francês no Oceano Índico). A primeira unidade de loja licenciada foi aberta no Equador em 2020.

Os dois modelos (lojas licenciadas e exclusivas) só vendem produtos da marca Piccadilly. O que muda é a gestão do negócio. As licenciadas são semelhantes às franquias, mas um pouco mais flexíveis na gestão. "As operações de lojas licenciadas são um modelo de negócios que replica o nosso modelo de franquias, o praticado no Brasil. Porém, nas lojas licenciadas o nosso parceiro possui um pouco mais de liberdade na tomada de decisões no âmbito comercial e operacional para se adequar melhor à realidade de cada mercado", afirma Bruna. No Brasil, a marca tem 33 franquias.

No exterior, nenhuma operação é própria. Todas são operadas por um parceiro comercial. A marca é vendida em mais de 100 países.

Em 2024, a Piccadilly tem previsão de abrir outras sete lojas fora do país, entre elas mais uma unidade em Abu Dhabi. A marca terá lojas também na Colômbia (uma loja em Bogotá a ser inaugurada neste mês), México (uma unidade em Monterrey), Equador (uma unidade em Santo Domingo), Peru (uma unidade; cidade ainda não definida) e Filipinas (duas unidades: uma em Manila e outra em General Santos).

Todas as unidades abertas no exterior serão no modelo de lojas licenciadas. A partir de 2025, as 20 lojas exclusivas passarão por um processo de adequação ao modelo de licenciamento.

Em 2023, o faturamento da Piccadilly foi de R$ 597,6 milhões. Isso representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O lucro bruto foi de 12,9%. As exportações respondem por 35% do faturamento.

A expectativa da empresa é atingir R$ 700 milhões em faturamento neste ano.

A Piccadilly tem um projeto de expansão bem estruturado, focado no mercado brasileiro e internacional. Para 2024, nosso objetivo é chegar a 50 franquias no país e 47 operações em outros países.

Bruna Kremer, gerente de exportação Piccadilly

Como é a loja de Abu Dhabi

Um dos modelos de scapin vendidos na loja de Abu Dhabi Imagem: Divulgação

A loja de Abu Dhabi fica no Reem Mall, na Ilha Al Reem. O shopping, inaugurado no ano passado, terá mais de 400 marcas internacionais e locais e 85 restaurantes.

"Fizemos algumas adequações no projeto original para se encaixar melhor na realidade do mercado que valoriza muito detalhes em dourado e metalizado, mármore e lojas com uma percepção mais imponente", diz Bruna. Entre as adequações feitas pela Piccadilly, estão vitrine revestida de mármore, luminárias mais imponentes, nichos metalizados na área do caixa e poltronas mais confortáveis, uma vez que muitas mulheres frequentam a loja acompanhadas de seus maridos. Bruna diz que no modelo de licenciamento o investimento é realizado pelo parceiro local.

A marca trabalha com a mesma coleção para todos os países. Em Abu Dhabi, não foi diferente. "Temos um olhar bastante forte para a exploração de materiais metalizados para atender uma demanda que é bem característica desse mercado", diz Bruna. Segundo ela, no Oriente Médio as linhas de scarpins são o carro-chefe da marca. As linhas de tênis também têm uma grande aceitação do público feminino.

Apesar de já estar aberta, a loja terá um evento oficial de inauguração no final de abril. "Faremos essa inauguração logo após o Ramadã, que é um período religioso muito importante para os muçulmanos. Teremos a participação de influencers locais, porém ainda não temos confirmação dos nomes", declara Bruna.

Por enquanto, a Piccadilly fez uma ação de marketing com Soumia Ben Amar, uma influencer local.

Produção de 8 milhões de pares por ano

A fabricação dos calçados é 100% brasileira. Com sede em Igrejinha (RS), a empresa tem duas unidades fabris no Rio Grande do Sul: uma em Rolante e outra em Teutônia. No total, são 2.500 funcionários.

A empresa foi criada em 1955 por Almiro Grings. Na época, a produção na fábrica de Igrejinha era quase artesanal. Eram produzidos 12 pares por dia. Hoje, são mais de 8 milhões de pares por ano.

Em 2023, a Piccadilly fez seu primeiro licenciamento: uma collab com a marca Barbie.

