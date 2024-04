Sem primeiro escalão de Tarcísio, evento do MEC em SP tem Boulos e Tabata

O Ministério da Educação lançou o programa Pé-de-Meia em São Paulo sem a presença de representantes do primeiro escalão do governo estadual. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário da Educação, Renato Feder, não marcaram presença.

O que aconteceu

O evento aconteceu na sede da Secretaria Estadual da Educação, no centro da capital paulista. Além do ministro da Educação, Camilo Santana, a secretária de Educação Básica, Kátia Schweickardt, deputados e vereadores mais à esquerda estiveram presentes.

O representante do governo Tarcísio foi o secretário executivo da Educação, Vinícius Neiva. Durante o seu discurso, ele citou programas lançados no estado como o Provão Paulista e o Alfabetiza Juntos.

"O secretário Renato gostaria muito de estar aqui, mas ele teve uma urgência de última hora", disse Neiva. O vice-governador Felicio Ramuth havia confirmado presença no evento, mas também não compareceu. O evento começou com atraso de mais de uma hora.

Camilo afirmou que o investimento do programa pelo governo federal é de R$ 1 bilhão por ano. "Fizemos questão de vir pessoalmente lançar o Pé-de-Meia em São Paulo, que tem a maior rede de ensino do Brasil", disse o ministro. Na plateia havia estudantes e professores de escolas paulistas.

Os deputados e pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), também participaram e ficaram ao lado do ministro durante a coletiva à imprensa. Tabata é autora do projeto de lei que criou o programa. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que deve tentar a reeleição, não foi ao evento.

Além de São Paulo, Camilo foi a Minas Gerais e Goiás para os eventos de adesão ao programa. Os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União), ambos bolsonaristas, participaram da agenda do MEC e posaram para fotos.

Na agenda de Tarcísio, no mesmo horário do evento do MEC, há um compromisso virtual — a abertura da Conferência Anual de Situação do Hemisfério Ocidental. Em seguida, às 10h30, o governador marcou uma reunião com o secretário de Parcerias em Investimento, Rafael Benini.

Quero dizer, em nome do presidente Lula, independente de questões partidárias, independente de questões políticas, não interessa de que partido é o governador ou é o prefeito, o importante é que a gente possa ofertar e oferecer para população brasileira, para crianças e jovens brasileiros, a melhor educação.

Camilo Santana, ministro da Educação

O que é o programa

O Pé-de-Meia prevê o pagamento de bolsas para alunos do ensino médio. O objetivo é diminuir a evasão escolar e manter os estudantes na sala de aula. O programa é uma das apostas do governo Lula (PT) para educação.

Os estudantes receberão R$ 1,8 mil por ano pela frequência. Além disso, haverá o depósito de R$ 1 mil a cada ano letivo concluído, que só poderá ser sacado quando o aluno finalizar o ensino médio. O estudante ainda ganhará um "bônus" pela matrícula e caso faça o Enem. Ao todo, o aluno pode chegar a ganhar R$ 9,2 mil.

Em São Paulo, cerca de 330 mil estudantes serão beneficiados, segundo o ministério.