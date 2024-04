Ministro diz que chinesa State Grid tem intenção de investir R$200 bi no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A chinesa State Grid tem a intenção de investir mais 200 bilhões de reais no setor elétrico brasileiro, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após se reunir com representantes da companhia.

O encontro, conforme nota do ministério nesta quarta-feira, foi para tratar das obras de linhas de transmissão orçadas em 18,1 bilhões de reais.

"Temos uma excelente relação com a China e agradecemos pelos investidores acreditarem no Brasil. Somos um país que respeita contratos e que possui estabilidade e segurança jurídica, tão importantes para o setor elétrico", disse Silveira em nota.

A empresa apresentou a proposta vencedora do lote 1 do Leilão de Transmissão 2/2024, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em dezembro do ano passado.

A State Grid arrematou o maior lote e é a responsável pela construção do bipolo que percorrerá 1,5 mil quilômetros pelos Estados do Maranhão, Tocantins e Goiás, em projeto com investimento é de 18,1 bilhões de reais.

A delegação da State Grid participará nesta quarta-feira da assinatura do contrato para a realização das obras.

(Por Roberto Samora)