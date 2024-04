Lei anti-hackers na Europa coloca em risco carros icônicos da Porsche

A lei europeia anti-hackers tirou do mercado local o Porsche Macan há alguns meses e agora também é a responsável pelo fato de a montadora alemã retirar de circulação o 718 Boxster e 718 Cayman - ou seja, os esportivos mais acessíveis a gasolina da montadora.

O que aconteceu

Decisão é consequência de uma lei europeia que entrará em vigor dia 1º de julho. Ela, de nome oficial UM R155, exige que montadoras incorporem proteções de segurança cibernética nos carros.

Isso está mudando como as fabricantes desenvolvem seus carros, desta forma ambos os modelos não seriam homologados para venda caso seguissem no mercado.

Descontinuidade ocorre devido ao fato de que a Porsche teria essencialmente que desenvolver novamente a arquitetura elétrica das duas portas para atender à conformidade. Assim, pelo custo e tempo necessários, a Porsche decidiu por tirar os carros do mercado.

Modelos seguirão à venda em outros mercados, como o da América do Norte - onde o Macan só deve ser substituído por um veículo elétrico na possibilidade mais cedo em 2026 - e o Brasil.

