Justiça de MS volta atrás e Ronnie Lessa continuará preso em Campo Grande

A Justiça Federal de Mato Grosso do Sul voltou atrás e determinou que o ex-PM Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018, permanecerá preso em Campo Grande.

O que aconteceu

Transferência para o Rio de Janeiro foi cancelada. A informação foi confirmada pelo UOL. Mais cedo, a 5ª Vara Federal de Campo Grande havia determinado que Lessa voltasse ao Rio de Janeiro em até 30 dias. Decisão foi desconsiderada após o juiz tomar ciência da decisão da 4ª Vara Criminal do Rio.

Juiz alegou que prazo de permanência na unidade prisional de Campo Grande havia encerrado no dia 21 de março. Na decisão, o juiz Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini declarou que não havia sido feito o pedido de prorrogação. A informação foi divulgada pela TV Globo.

A Justiça do Rio de Janeiro esclareceu que a permanência de Lessa em Campo Grande foi solicitada no dia 19 de março. Em nota enviada ao UOL, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que o pedido foi feito pelo juiz Gustavo Gomes Kalil, em exercício na 4ª Vara Criminal da Capital.

O juiz Gustavo Gomes Kalil solicitou a prorrogação da prisão em MS por até três anos. "Decorrido um ano da última decisão, verifico que os motivos permanecem hígidos para a manutenção do acusado, já pronunciado, em presídio federal de segurança máxima. (...) Encaminhe-se todo o procedimento com vista à obtenção da autorização de permanência. Oficie-se, de ordem, via e-mail e malote digital", diz trecho da decisão.

E-mail com a decisão foi enviado no dia 19 de março. No dia seguinte, segundo o TJRJ, foi expedido ofício à 5ª Vara Federal de Campo Grande comunicando da decisão.

Permanência de Lessa em Campo Grande foi renovada por mais um ano. A informação é da GloboNews.

O UOL não localizou a nova defesa de Ronnie Lessa. Os advogados que o atendiam deixaram a representação do ex-policial militar após acordo de delação. Advogados citaram "ideologia jurídica". Em nota, Bruno Castro e Fernando Santana afirmaram que "não atuam para delatores". Dupla defendia ex-PM em 12 processos.

Preso em Campo Grande desde 2020

Ronnie Lessa está preso em Campo Grande desde 2020. O ex-policial foi transferido para o Mato Grosso do Sul após ficar 1 ano e 8 meses no presídio de Porto Velho.

A delação de Ronnie Lessa à PF colocou os Chiquinho e Domingos Brazão na prisão. Além dos irmãos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa também foi preso no último domingo (24) e levado para a Papuda.

Lessa disse que os irmãos garantiram lotes em uma zona de tráfico e milícia como pagamento pelo crime. Na ocasião, ele também citou Chiquinho como mentor do assassinato.

Irmãos Brazão negam envolvimento com a morte de Marielle. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos, disse que tem "certeza que ele é inocente". "Ele não tem ligação com a Marielle, não a conhecia". Já Chiquinho disse que foi "surpreendido" com a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

A investigação do caso já foi comandada por cinco delegados diferentes e três grupos de promotores. O Ministério da Justiça e Segurança Pública escalou uma equipe para investigar o caso logo nos primeiro meses do governo Lula (PT).