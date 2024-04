Josias: Bolsonaro implora por uma tornozeleira eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está "pedindo" uma tornozeleira eletrônica para ver por qual embaixada ele anda frequentando e para saber onde ele anda, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quarta-feira (3).

Algo precisa ser decidido. Está claro que Bolsonaro não foi a passeio para a embaixada da Hungria, ele foi para se manter a salvo em relação a uma eventual ordem de prisão. A Polícia Federal não poderia entrar na embaixada, porque o território desfruta de imunidade diplomática.

Ficou claro que Bolsonaro está desejando descumprir uma eventual ordem judicial. A prisão preventiva talvez fosse excessiva, mas uma tornozeleira eletrônica me parece indispensável no caso do Bolsonaro. Se o ministro Alexandre de Moraes tomar qualquer decisão que fique aquém da imposição de uma tornozeleira para Bolsonaro, ele corre risco de se desmoralizar. Ficará entendido que não é Bolsonaro que está com medo da ordem de prisão, é o Supremo que está com receio de mandar prendê-lo.

Ficou claro que Bolsonaro pede uma tornozeleira. É urgente colocar uma tornozeleira na perna de Bolsonaro, até para saber por onde ele anda, qual embaixada ele anda frequentando, por onde ele perambula. Não seria nada de mais uma tornozeleira. Uma tornozeleira me parece bastante adequada.

