Jogador de várzea é atropelado após discutir com conhecido em SP

Do UOL, em São Paulo

Um jogador de várzea de 28 anos foi atropelado após discutir com um conhecido em Arujá (SP).

O que aconteceu

Caíque Andrade estava em uma lanchonete quando se encontrou com o homem. Eles começaram a discutir porque um se recusou a cumprimentar o outro, explicou o delegado Jaime Pimentel.

A briga continuou fora do restaurante. Imagens mostram quando quatro homens, incluindo Caíque, seguem um carro na Estrada de Santa Isabel na madrugada de domingo (31). Eles parecem discutir com um dos ocupantes do carro.

O motorista dá meia volta com o carro e acelera em direção a Caíque. Ele é arremessado com a força do impacto.

Os dois tinham uma desavença antiga, contaram testemunhas que prestaram depoimento na Delegacia de Arujá. A informação é da Band.

Caíque está internado em estado grave no Hospital Luzia Pinho de Melo. Os outros homens não tiveram ferimentos.

O suspeito fugiu do local, mas já foi identificado. A Polícia Civil pediu a prisão dele e aguarda liberação do mandado.

O caso foi registrado como homicídio tentado por motivo fútil.