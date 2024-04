Haddad e Ceron participam à tarde de reunião com governadores do Nordeste sobre dívida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, vão participar de uma reunião com governadores do Nordeste que será realizada na Casa Civil, com o ministro Rui Costa, na tarde desta quarta-feira, 3. O encontro não consta na agenda oficial de Haddad.

Os governadores do Nordeste fazem reunião do Consórcio da região nesta quarta em Brasília. Pela manhã, eles discutirão previamente a renegociação da dívida dos Estados. Depois, seguem para o encontro com Haddad e Costa.

Pela Casa Civil, devem participar do encontro a secretária-executiva, Miriam Belchior, e os secretários Maurício Muniz e Bruno Moretti.

É esperada a presença dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues; do Maranhão, Carlos Brandão; de Pernambuco, Raquel Lyra; do Ceará, Elmano de Freitas; da Paraíba, João Azevedo; do Piauí, Rafael Fonteles; do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; de Alagoas, Paulo Dantas; e de Sergipe, Fábio Mitidieri, além de alguns secretários de Fazenda dos Estados.