Fipe projeta alta de 0,30% para IPC de abril

Após desacelerar o ritmo de alta a 0,26% em março, no piso das estimativas do Projeções Broadcast, o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe) deve subir 0,30% em abril, projeta o coordenador do índice Guilherme Moreira.

O movimento, afirma, deve sofrer influência do reajuste de medicamentos previsto para o mês, que deve impactar o índice em 0,08 ponto porcentual, calcula. "Abril é um pouco mais comportado; o que vai pesar é esse reajuste", ressalta.

A dinâmica deve levar o grupo Saúde a uma alta de 1,27%, ante 0,28% em março.

Moreira destaca o comportamento do grupo Transportes para abril, que deve ter alta de 0,59%. "Vemos gasolina e etanol com preços estáveis, o etanol com tendência de queda", afirma. "Teremos um domingo a menos quando comparamos com março, o que significa um efeito menor da gratuidade de ônibus sobre o índice", acrescenta.

Para Alimentação, o economista vê tendência de desaceleração no mês, com destaque para os alimentos in natura.

"Entramos no período de temperaturas amenas e esses itens começam a perder força", salienta. O movimento deve levar o grupo a arrefecer a 0,37% em abril, após alta de 0,78% em março, projeta Moreira.