Fiorentina vence Atalanta por 1 a 0

SÃO PAULO, 3 ABR (ANSA) - A Fiorentina venceu a Atalanta por 1 a 0 em casa nesta quarta-feira (3) e saiu em vantagem no confronto da semifinal da Copa da Italia, a principal competição em formato eliminatório do futebol italiano.

Rolando Mandragora anotou aos 31 minutos do primeiro tempo o gol da vitória da Viola no estádio Artemio Franchi, em Florença.

A equipe da casa manteve seis dos seus titulares na derrota para o Milan por 2 a 1 no último fim de semana pelo Campeonato Italiano.

Os bergamascos também mantiveram seis peças do time que bateu o Napoli por 3 a 0, também pela Série A.

O jogo de volta será no próximo dia 24, às 16h no horário de Brasília, no estádio Azzurri d'Italia, em Bérgamo.

A Atalanta precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou por 1 a 0 para forçar uma prorrogação.

Já a Fiorentina joga por um empate ou, caso marque pelo menos um gol, por uma derrota por um gol de diferença para garantir vaga na final, que será disputada em uma única partida, no dia 15 de maio, no Stadio Olimpico de Roma.

Na outra semifinal, disputada na terça-feira (2), a Juventus venceu a Lazio por 2 a 0 em Turim. O jogo de volta será no dia 23 em Roma, também às 16h no horário de Brasília.

No domingo (&), Fiorentina e Atalanta voltarão suas atenções para o Campeonato Italiano.

O torneio está a oito rodadas do fim, mas ambas as equipes ainda farão mais nove jogos, já que o duelo justamente entre Fiorentina e Atalanta que deveria ter acontecido no último 17 de março foi adiado após a morte do CEO da Viola, Joe Barone.

A equipe de Florença, 10ª colocada com 43 pontos, enfrenta a Juventus fora de casa às 15h45 no horário de Brasília.

Já o time de Bérgamo, que atualmente ocupa a sexta posição com 50 pontos, joga um pouco mais cedo, às 13h no horário de Brasília, fora de casa, contra o Cagliari. (ANSA).

