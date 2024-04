Ex-chefe da Federação Espanhola de Futebol é preso por desvio

MADRID, 3 ABR (ANSA) - O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales foi detido na manhã desta quarta-feira (3) após seu voo proveniente da República Dominicana aterrissar no aeroporto de Barajas, em Madri, em uma operação que apura um suposto desvio de dinheiro.

A informação foi divulgada pelas autoridades locais, citadas pela Tve, um dia após a Unidade Central Operativa da Guarda Civil (UCO), acompanhada por membros das Forças de Segurança e do Estado da República Dominicana, realizar uma busca e apreensão na casa do Rubiales no território caribenho.

O ex-presidente da RFEF é alvo de um inquérito por participar de uma suposta conspiração para desviar verba por premiações de obras da federação para a empresa Gruconsa, cujo proprietário é seu amigo e sócio, o ex-jogador Nené, nos últimos cinco anos. Rubiales, que ganhou os holofotes depois de ter sido banido pela Fifa por três anos após beijar sem consentimento a jogadora Jennifer Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina, em agosto de 2023, nega as acusações e diz que todo recurso disponível em suas contas é fruto de seu trabalho.

"É mentira que desviei fundos públicos: o dinheiro da minha conta em Santo Domingo é fruto do meu trabalho e das minhas poupanças", declarou ele, também chamando de "mentiras" as acusações de suborno para levar a Copa da Espanha à Arábia Saudita.

Além disso, Rubiales destacou que "é falso" que fez "uma especulação imobiliária em Cabo Verde" e que tem terrenos para construção no território saudita.

Agora, o ex-cartola passa por um interrogatório sob custódia policial por agentes da UCO, que podem detê-lo por um máximo de 72 horas, segundo fontes policiais citadas pela Efe.

A detenção de Rubiales teria ocorrido por ordem do juiz de instrução do Tribunal de Majadahonda, que coordena a investigação da suposta corrupção nos contratos celebrados pela RFEF nos últimos cinco anos. (ANSA).

