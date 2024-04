Eduardo irá a evento com Orbán na Hungria em meio a apuração sobre estada de Bolsonaro em embaixada

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro (PL), deve viajar para a Hungria para participar de um evento conservador, que terá como anfitrião o primeiro-ministro Viktor Orbán.

A visita ocorrerá em meio às investigações sobre uma suposta tentativa de asilo na embaixada húngara em Brasília por parte do ex-presidente.

Eduardo participará da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), que acontecerá nos dias 25 e 26 em Budapeste, conforme informou a CNN Brasil nesta quarta-feira (3).

O parlamentar também participou da cúpula da Cpac em fevereiro nos Estados Unidos, onde conversou com o ex-presidente americano Donald Trump e com o presidente argentino, Javier Milei.

Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve divulgar um parecer sobre a estadia do ex-presidente na representação diplomática entre os dias 12 e 14 de fevereiro.

Na semana passada, o jornal americano The New York Times revelou imagens do político de extrema direita no local, onde foi recebido pelo embaixador Miklós Halmai.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aguarda o parecer da PGR, enquanto a Polícia Federal analisa as imagens da embaixada húngara e dos possíveis visitantes que se reuniram com Bolsonaro entre os dias 12 e 14 de fevereiro.

Os investigadores da PF podem solicitar ao STF autorização para quebrar o sigilo telemático dos visitantes de Bolsonaro, incluindo outro filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).