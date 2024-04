Dados de inflação abrem caminho para 1º corte de juros em junho, diz De Cos, do BCE

MADRID (Reuters) - O Banco Central Europeu poderá começar a cortar as taxas de juros em junho, após uma contínua desaceleração da inflação na zona do euro, disse a autoridade do BCE Pablo Hernandez de Cos em um evento financeiro em Barcelona nesta quarta-feira.

Seus comentários foram feitos depois que a inflação da zona do euro diminuiu inesperadamente no mês passado, solidificando os argumentos para que o BCE comece a reduzir os custos dos empréstimos, que estão em níveis recordes.

(Reportagem de Jesús Aguado)