Crescimento da atividade de serviços da China acelera em março, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - O crescimento da atividade de serviços da China acelerou em março uma vez que os novos negócios aumentaram no ritmo mais rápido em três meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta quarta-feira, um sinal de recuperação do sentimento na segunda maior economia do mundo.

Juntamente com outras pesquisas de indústria melhores do que o esperado, os dados ampliam as evidências de que partes da economia chinesa estão ganhando impulso no primeiro trimestre.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu de 52,5 para 52,7 em fevereiro, ficando acima da marca de 50 que separa expansão de contração pelo 15º mês consecutivo.

Graças à melhora da demanda e aos esforços para aumentar o volume de novos pedidos, o ritmo de expansão de novos negócios foi o mais rápido desde dezembro do ano passado.

Isso também impulsionou a confiança dos negócios, já que o subíndice de atividade futura aumentou pela primeira vez em três meses, em meio à esperança de que novas linhas de produtos, planos de expansão e aumentos nos orçamentos dos clientes ajudem a impulsionar as vendas.

Entretanto, a melhora nas vendas e na confiança dos negócios não se traduziu em mais emprego. Os níveis de emprego encolheram pelo segundo mês consecutivo em março, embora a taxa de redução tenha diminuído em relação a fevereiro.

Juntamente com o PMI do setor industrial do Caixin, o PMI Composto da China subiu de 52,5 em fevereiro para 52,7 no mês passado. Essa foi a leitura mais alta desde maio de 2023.

"O crescimento da oferta e da demanda nos setores industrial e de serviços acelerou ligeiramente, com a melhora das exportações e o otimismo sustentado do mercado", disse Wang Zhe, economista do Caixin Insight Group.

(Reportagem de Ellen Zhang e Ryan Woo)