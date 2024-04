Elite da elite: 'clube dos US$ 100 bilhões' tem indiano e dono da Zara

Quatorze pessoas apareceram na lista que forma o "clube dos US$ 100 bilhões" (R$ 505 bilhões) —ou a chamada elite de bilionários que têm fortunas de 12 dígitos—, segundo a revista Forbes.

Quem são os mais ricos

Na lista, aparecem nomes já conhecidos. Fazem parte do clube dos superbilionários o CEO da Tesla Elon Musk, o cofundador da Meta, Mark Zuckerberg, e o fundador da Microsoft, Bill Gates.

Muitos ficaram ainda mais ricos ao abrirem empresas de tecnologia. Os 14 juntos somam a fortuna de US$ 2 trilhões ao todo. Juntos, eles detêm 14% de toda a riqueza bilionária.

Veja quem faz parte da elite bilionária, com mais de US$ 100 bilhões:

Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton (US$ 233 bilhões ou R$ 1,1 trilhão)

Elon Musk, CEO da Tesla (US$ 195 bilhões ou R$ 987 bilhões)

Jeff Bezos, fundador da Amazon (US$ 194 bilhões ou R$ 982 bilhões)

Mark Zuckerberg, cofundador da Meta (US$ 177 bilhões ou R$ 896 bilhões)

Larry Ellison, cofundador da Oracle (US$ 141 bilhões ou R$ 714 bilhões)

Warren Buffett, megainvestidor (US$ 133 bilhões ou R$ 673 bilhões)

Bill Gates, fundador da Microsoft (US$ 128 bilhões ou R$ 648 bilhões)

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft (US$ 121 bilhões ou R$ 612 bilhões)

Mukesh Ambani, fundador da Reliance Industries (US$ 116 bilhões ou R$ 587 bilhões)

Larry Page, cofundador do Google (US$ 114 bilhões ou R$ 577 bilhões)

Sergio Brim, do Google (US$ 110 bilhões ou R$ 557 bilhões)

Michael Bloomberg, da Bloomberg (US$ 106 bilhões ou R$ 537 bilhões)

Amancio Ortega, da Inditex (US$ 103 bilhões ou R$ 521 bilhões)

Carlos Slim, da América Móvil (US$ 102 bilhões ou R$ 516 bilhões)

Quem entrou no 'clube'

A lista do "clube dos US$ 100 bilhões" veio com cinco novidades, se comparada com a edição do ano passado: Mukesh Ambani, magnata indiano, Amancio Ortega, empresário espanhol, Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P., e Carlos Slim, empresário mexicano.

Ambani, com US$ 116 bilhões, e o empresário espanhol Amancio Ortega, com US$ 103 bilhões, foram incluídos nesta lista seleta de bilionários nas posições de número 9 e 13, respectivamente. Ballmer, Bloomberg e Slim vieram nas 8ª, 12ª e 14ª posições.

Segundo a Forbes, Ambani se tornou o primeiro membro asiático do clube dos que têm fortuna de US$ 100 bilhões este ano. Isso teria ocorrido graças à valorização das ações de seu conglomerado, a Reliance Industries.

Amancio Ortega, por sua vez, aumentou em pelo menos US$ 26 bilhões a sua fortuna desde o ano passado. O seu patrimônio líquido cresceu devido a um salto de 43% nas ações da Inditex, varejista de roupas que administra a rede de lojas Zara e outras marcas.

O ranking —elaborado anualmente pela publicação— é feito a partir de estudos de empresas especializadas em análise de mercado e de patrimônio.

Conheça os novatos

Mukesh Ambani Imagem: Reuters

Mukesh Ambani

O magnata de 66 anos é presidente de um conglomerado que lida com tudo, desde o ramo de energia a têxteis e telecomunicações.

Ele chegou a construir uma mansão de 27 andares em uma área de 37 mil m² a custo estimado em US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões). Foi considerada a casa mais cara do planeta em 2016.

No mês passado, a família Ambani voltou ao noticiário ao realizar três dias de festividades para o casamento do filho caçula. Foram gastos cerca de R$ 500 milhões, segundo a imprensa local. A festa contou com presenças ilustres de Bill Gates e Mark Zuckerberg, que também estão no ranking de bilionários da Forbes.

Amancio Ortega, presidente da Zara Imagem: EFE

Amancio Ortega

O empresário espanhol de 85 anos Amancio Ortega é fundador e maior acionista da Inditex, gigante do varejo de moda, controladora da Zara e de outras marcas.

Ortega começou a ver a sua fortuna multiplicar após a abertura de capital da Inditex, em 2001. As ações se valorizaram mais de 700% desde então.

Em 2011, a Zara admitiu a ocorrência de trabalho escravo na fabricação de seus produtos. Uma fiscalização do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) resgatou 15 imigrantes costurando peças da marca em três oficinas terceirizadas, em Americana (SP) e São Paulo (SP).

Michael Bloomberg

É fundador da Bloomberg L.P., empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro. Está entre as personalidades mais ricas do mundo.

Steve Ballmer

Foi o primeiro gerente de negócios da empresa contratado por Bill Gates. Passou por diversas funções na empresa até assumir o cargo de CEO da Microsoft, em 2000, quando o setor de tecnologia começou a se preparar para a progressiva aposentadoria de Gates e a ascensão definitiva de Ballmer.

Carlos Slim

Carlos Slim Helú é a pessoa mais rica do México —e da América Latina. O mexicano foi o 8º colocado da edição de 2023 da lista de bilionários da revista e, em 2024, apareceu com fortuna acima dos 12 dígitos.

Slim e sua família controlam a América Móvil, a maior empresa de telecomunicações móveis da América Latina. No Brasil, a empresa controla as operações de marcas como a Claro e Embratel. Além disso, a família Slim também tem 76% do Grupo Carso, um dos maiores conglomerados da América Latina.