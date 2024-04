Brasil se solidariza com vítimas de terremoto em Taiwan

SÃO PAULO, 3 ABR (ANSA) - O governo brasileiro lamentou nesta quarta-feira (3) o terremoto que deixou ao menos nove mortos e centenas de feridos em Taiwan.

No texto, o Itamaraty diz que o país "tomou conhecimento, com grande pesar, dos terremotos que atingiram o Taipé Chinês. O terremoto foi o maior registrado na ilha nos últimos 25 anos".

"Ao manifestar sua solidariedade pelas perdas humanas e materiais registradas, o governo brasileiro estende suas sinceras condolências às famílias das vítimas", diz a nota.

O comunicado informou ainda os canais para ajuda de nacionais que estejam na região: "O plantão consular do Escritório Comercial do Brasil em Taipé (+ 886 933 239 061, com WhatsApp) permanece em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência".

"O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610. Até o momento, não foram identificadas vítimas brasileiras", concluiu o texto. (ANSA).

