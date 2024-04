Ações da Intel caem após perda em unidade de chips destacar diferença com TSMC

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - As ações da Intel caíam mais de 6% nesta quarta-feira, uma vez que as perdas crescentes em seu negócio de fabricação de chips sinalizaram que a empresa pode levar anos para alcançar a lucratividade da rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co..

Ao divulgar novos detalhes financeiros da sua unidade de fundição na terça-feira, a Intel disse que o negócio registrou perdas operacionais de 7 bilhões de dólares em 2023, em comparação com 5,2 bilhões de dólares em 2022.

"Esperávamos que a economia da fundição fosse ruim, e ela realmente é", disse Stacy Rasgon, analista da Bernstein. "É provável que ainda tenhamos vários anos de ventos contrários substanciais pela frente."

A Intel deve perder mais de 12 bilhões de dólares em valor de mercado se as perdas se mantiverem.

A empresa vem gastando bilhões de dólares para voltar a ter domínio na fabricação de chips de última geração, posição que perdeu para a TMSC, que agora é a maior fabricante de chips do mundo.

Os investimentos de capital da fabricante norte-americana classificados como "construção em andamento" totalizaram 43,4 bilhões de dólares em 30 de dezembro de 2023, em comparação com 36,7 bilhões de dólares no ano anterior.

A Intel também planeja gastar 100 bilhões de dólares em fábricas em quatro Estados dos Estados Unidos, em parte com a ajuda do financiamento do U.S. Chips Act.

O presidente-executivo Pat Gelsinger disse que as perdas operacionais de seu negócio de fabricação de chips por contrato atingiriam o pico em 2024, antes de atingir o ponto de equilíbrio por volta de 2027. O negócio foi responsável por cerca de 35% da receita líquida total da Intel em 2023.

A Intel espera que o negócio de fundição tenha uma margem bruta de cerca de 40% até 2030, o que ainda ficaria atrás da margem de 53% que a TSMC informou para o quarto trimestre de 2023.

Com 19,52 bilhões de dólares apenas nos últimos três meses de 2023, a receita da TSMC também é muito maior do que os 18,9 bilhões de dólares em vendas que a unidade de fundição da Intel teve em 2023.