Ações da China fecham em baixa por preocupações com corte de juros nos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em baixa nesta quarta-feira, acompanhando seus pares regionais, já que os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos se mantiveram próximos das máximos de quatro meses, embora dados tenham mostrado que a atividade de serviços da China acelerou.

Um forte terremoto na Ásia levantou preocupações sobre possíveis interrupções na indústria vital de fabricação de chips, prejudicando o sentimento nos mercados de ações regionais.

Os mercados também estão ponderando o risco de cortes mais lentos nas taxas de juros antes dos dados dos EUA. O petróleo ampliou a alta, enquanto os preços do ouro atingiram outro recorde.

O crescimento da atividade de serviços da China acelerou em março, com o aumento de novos negócios pelo ritmo mais rápido em três meses, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quarta-feira, seguindo as pesquisas de manufatura melhores do que o esperado e aumentando os sinais de que partes da economia da China estão ganhando impulso no primeiro trimestre.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,36%, com seu subíndice do setor financeiro em queda de 0,73%, o setor de bens de consumo básicos subindo 0,14%, o índice imobiliário caindo 1,38% e o subíndice do setor de saúde recuando 0,63%.

O índice de Xangai recuou 0,18%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,22%.

Os mercados financeiros chineses estarão fechados devido a feriado a partir de quinta-feira, com as negociações sendo retomadas na segunda-feira, 8 de abril.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,97%, a 39.451 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,22%, a 16.725 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,18%, a 3.069 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,36%, a 3.567 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,68%, a 2.706 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,63%, a 20.337 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,77%, a 3.222 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,34%, a 7.782 pontos.