X, antigo Twitter, nomeia novo chefe de segurança

A plataforma de mídia social X, antigo Twitter, nomeou um novo chefe de segurança enquanto a empresa tenta reconstruir relacionamentos com anunciantes.

Kylie McRoberts, atual funcionária da X que trabalhou em segurança de plataforma e rótulos para conteúdo sensível, como violência ou nudez, é a nova chefe de segurança. Ela supervisionará a equipe responsável por manter as políticas do X e desenvolver novos recursos.

A empresa também disse que contratou Yale Cohen, ex-vice-presidente executivo da agência de compra de anúncios Publicis Media, como chefe de segurança de marca e soluções para anunciantes. Na Publicis, ele ajudou grandes empresas a manterem seus anúncios longe do que consideravam conteúdo impróprio, como vídeos racistas ou violentos, em plataformas digitais.

As mudanças que Elon Musk fez no X desde que o comprou em 2022, fizeram com que alguns grandes anunciantes se retirassem da plataforma. Ele afrouxou as regras de conteúdo e cortou trabalhos de moderação de conteúdo.