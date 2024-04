Policiais agridem cadeirante após abordagem por desacato de jovem em SP

Um vídeo gravado por uma família em Piracicaba, interior de São Paulo, mostra policiais militares agindo com violência contra um jovem, um homem cadeirante e uma mulher.

O que aconteceu

Vídeos da ação mostram dois agentes da PM discutindo com um jovem sem camisa, na cozinha de uma casa. Imagens foram gravadas por uma pessoa da família, que também estava na residência, no bairro do Cantagalo, na tarde de ontem (1).

À medida que a confusão começa a se tornar acalorada, os agentes começam a gritar e ameaçam prender o jovem. "Mão na cabeça", grita um dos agentes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da PM.

O pai do jovem, cadeirante, surge na cozinha e começa a gritar para os policiais pararem com as agressões. Ele empurra um dos PMs e leva um chute no peito, que faz a cadeira de rodas escorregar para trás. Em seguida, o agente derruba uma estante de mantimentos em cima do homem.

Outras duas mulheres aparecem pedindo para os policiais pararem e saírem da casa. Um terceiro PM aparece, dificultando a gravação das imagens. Uma das mulheres reclama e é empurrada por ele.

Policiais seguram o jovem, que se debate enquanto apanha. É possível ouvir descargas de choque da pistola taser no corpo do rapaz. Ao final, o jovem é colocado numa viatura e levado a uma delegacia, onde foi lavrado um boletim de ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como desacato e desobediência. Segundo a SSP, a PM instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes.

A PM (Polícia Militar) de São Paulo reafirmou que assim que a corporação recebeu as imagens do fato, foi instaurado um Inquérito Policial Militar, para apurar todas as circunstâncias da ocorrência.

"Na ocasião, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Cantagalo, na tarde de segunda-feira (1), quando ao tentar realizar a abordagem a um motociclista, um homem de 21 anos interveio. Foi necessário o uso do taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a ação, seus familiares hostilizaram a equipe. Ele foi detido e conduzido à delegacia, onde prestou depoimento na presença de seus advogados. As investigações prosseguem na Delegacia Seccional de Piracicaba", diz a nota da SSP.