Rússia reivindica a conquista de 400 km2 na Ucrânia desde janeiro de 2024

O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira (2) que as forças de Moscou conquistaram mais de 400 quilômetros quadrados de território na Ucrânia desde o início do ano, contra soldados ucranianos que lidam com a escassez de munições.

"No total, desde o início do ano, 403 quilômetros quadrados de território de novas regiões da Federação da Rússia passaram a estar sob nosso controle", declarou o ministro Sergei Shoigu durante reunião com militares, segundo a pasta da Defesa.

O ministro citou as regiões ucranianas de Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhzhia, que Moscou alega ter anexado, apesar de controlar as zonas apenas de maneira parcial.

Shoigu afirmou que os soldados continuam "empurrando as unidades ucranianas para o oeste".

Nos últimos meses, o Exército russo reivindicou a conquista de várias localidades, em particular de Avdiivka, uma cidade da região leste que as forças ucranianas conseguiram assegurar durante anos.

Os soldados russos não fizeram um avanço significativo, pois ainda há grandes faixas de território congelado, mas aproveitaram o fato de o Exército de Kiev enfrentar dificuldades devido à escassez de munições, assim como no recrutamento e para obter ajuda das potências ocidentais.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos, informou na semana passada que a Rússia teria conquistado 505 km2 de território ucraniano desde outubro.

Segundo o instituto, as operações dos ucranianos são limitadas por "restrições materiais".

O envio da ajuda solicitada por Kiev foi adiada pelas divergências que o auxílio provoca, tanto na UE como nos Estados Unidos.

