Raladores que custam menos de R$ 50 valem a pena? Nós testamos dois modelos

Eu adoro cozinhar e inventar formas novas de preparar os vegetais. Eu já tinha um mandoline muito bom, que corta tudo bem fininho, mas estava sentindo falta daqueles outros tipos de fatiadores e de raladores, sabe?

Encontrei esses dois modelos com preço bem em conta. O que veio bem a calhar, porque eu não estava podendo gastar muito. Eles têm várias lâminas diferentes e prometem mil e uma funções. Decidi comprar os dois pra testar!

O que vem em cada um?

Dois tamanhos de fatiador reto

Fatiador ondulado

Dois tamanhos de cortador palha

Ralador de alho

Descascador

Protetor de dedos

Um fatiador reto

Fatiador ondulado

Dois tamanhos de cortador palha

Ralador de alho

Descascador

Dois tamanhos de cortador palito

Separador de gema

Pente para limpeza

Cesto

Protetor de dedos

Pontos positivos e negativos

Valor: Com certeza o preço é o principal atrativo desses produtos, que comparado a mandolines mais profissionais, são super baratos. O vermelho é ainda mais barato.

Vários em um: Também gostei de poder ter vários tipos de cortes em um só produto, só trocando a lâmina. Isso é ótimo para quem tem pouco espaço de armazenamento na cozinha.

Armazenamento: De cara, eu tinha gostado mais do vermelho, porque ele permite guardar as lâminas encaixadas na tampa. Mas percebi que só tinha espaço para cinco e, na verdade, vem seis. Uma delas precisa ficar solta. Não gostei disso. Já o verdinho vem mais organizado, com uma caixinha para guardar as lâminas dentro do produto. Todas as peças, exceto o protetor de dedos, cabem dentro.

Encaixes: Achei o modelo verde mais estável, sem ficar se soltando durante o uso. A tampa do vermelho não se encaixa muito bem e o ralador de alho fica se soltando com facilidade.

Lâminas: Os dois modelos funcionam e cortam direitinho. Não são lâminas super afiadas, mas quebram um galho. Elas são OK. Só precisa fazer uma forcinha a mais do que faria com mandolines profissionais.

O fatiador reto do modelo verde cortou bem mais fininho do que as duas lâminas retas do vermelho. Em compensação, o fatiador ondulado não funcionou muito bem no verde e fatiou tudo em tirinhas, em vez de chips.

Um ponto muito negativo do modelo verde é que cortador palito simplesmente não funcionou para fatiar batata. Precisaria fazer mais força do que eu tenho no braço.

Vale a pena?

Sim e não. Depende do uso de cada pessoa. Se você gosta de se aventurar de vez em quando na cozinha e testar preparos diferentes dos vegetais, vale. Mas se você pretende usar todos os dias ou de maneira profissional, eu não recomendo.

