Presos serram cadeado e fogem de penitenciária em Vila Velha (ES)

Oito detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (2). Policiais penais estão realizando buscas na região.

O que aconteceu

Os internos fugiram da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Utilizando ferramentas da própria fábrica, eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária. As informações são da Secretaria da Justiça do Espírito Santo.

As circunstâncias da fuga ainda são apuradas. A Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 fica no Complexo do Xuri.

Policiais penais atuam na região do Complexo para localizar os fugitivos. A ação conta com servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT), com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).